Wolfach Schneemänner bezaubern bei Elfemess

Viel Gelächter erntete auch die Gruppe aus Kirnbach, die mit teils Grabesmiene den "Bärendreck" (Lakritz) an die Zuschauer verteilte. Nur kümmerliche Groschen würden in Kirnbach investiert, während für die Kernstadt das "Gold" zurückgehalten wird.

Ärmlich in Sack und Asche gekleidet waren die Kirnbacher, die ein Abbild des heruntergekommenen Kirnbacher Rathauses vor sich hertrugen, während die in goldglänzenden Kostümen wandelnden "Kernstädter" ein Plakat vom stolzen Wolfacher Schloss präsentierten.

Fit und sportlich ertüchtigte sich das Verwaltungsteam vom Rathaus, allen voran Schultes Thomas Geppert, in der Hauptstraße – natürlich in fescher, in den Stadtfarben blau-gelb gehaltener Gymnastikmontur.

Die aktuell führungslosen Schellenhansel suchten per "Umzugs-Täfele" einen Obmann und auch die Fledermausjagd vom am Sonntag geschnurrten Hubert Kiefer wurde lustig in Szene gesetzt. Für Lacher sorgte die peinliche Falschbetankung des Autos von Fahrschullehrer "Katsche" Armbruster. Der Lehrer war mit seiner Fahrschülerin aufgrund des falschen Kraftstoffs im Tunnel "hängen" geblieben.

Ganz im Einklang mit der "1. Wolfacher Fitness-Fasnet" drehte die Narrenkapelle musikalisch richtig auf, bevor es zum Abschluss der Elfemess in das Hotel Krone ging.