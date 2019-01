Wolfach Kinzigtäler muss wegen Diebstahl ein Jahr ins Gefängnis

Dem Angeklagten wurde vorgeworfen, im Mai und Juni 2017 gemeinsam mit zwei Komplizen maskiert in zwei Firmen eingestiegen zu sein. Zutritt verschaffte sich das Trio jeweils über ein aufgehebeltes Fenster. Im Inneren knackten sie jeweils mehrere Getränke-, Snack- und Zigarettenautomaten. Zudem stahlen sie in einer Haslacher Firma ein Smartphone, in einem Gutacher Unternehmen Bargeld in Höhe von 200 Euro. In beiden Fällen kam brachiale Gewalt zum Einsatz. "Profis waren das nicht", sagte ein Polizist aus. Auf Videoaufnahmen seien drei Personen zu sehen gewesen, die unorganisiert wirkten. Auch die Vorgehensweise sei nicht professionell. "Das war alles sehr dilettantisch: Eine Tür war zum Beispiel nicht abgeschlossen, wurde aber trotzdem aufgehebelt", sagte er. Auf die Spur des Angeklagten kamen die Beamten aufgrund einer DNS-Spur, die in einer der Firmen sichergestellt wurde. Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden sodann Kleidungsstücke gefunden, die auch auf den Videoaufnahmen zu sehen waren.

Maskiert in Firma eingestiegen

Der Angeklagte räumte die Vergehen ein, gab aber an, von seinen Komplizen überredet worden zu sein. Außerdem seien die Taten spontan geschehen. Auch von der Beute habe er nicht viel gesehen. "Was hat sie denn da geritten?", wollte Roser wissen. "Ich weiß es nicht, wahrscheinlich Dummheit", antwortete der Angeklagte kleinlaut. Namen der Mittäter wollte er zunächst nicht nennen. Im Laufe der Beweisaufnahme fielen aber mehrere Namen, die der Angeklagte später auch als seine Mittäter bestätigte: "Ja, die waren das. Aber die haben mich überredet."