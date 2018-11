Wolfach Halbmeiler zu Besuch bei Joey Kelly

Einige der teils kniffligen Aufgaben hätten an die Samstagabend-Shows mit Stefan Raab erinnert, bei denen Kelly ein häufiger Gast war. Dazu gehörten unter anderem Tauziehen, ein Kettcar-Wettrennen und eine "Traktorreifen-Challenge". Aber auch die Geschicklichkeit der Teilnehmer und manchmal auch eine gute Portion "Hirnschmalz" waren gefragt. "Eine tolle Truppe", sagt der Halbmeiler über seine Mannschaftskollegen.

Anschließend stand ein Rundgang über das Gelände auf dem Programm, erzählt Eberhard. "Er hat uns alles gezeigt – von den goldenen Schallplatten bis hin zu Trophäen", berichtet er. Der Extremsportler hebe beinahe alles auf, unter anderem die lädierten Woks, in denen er bei der Wok-WM antrat oder die zerbeulten Autos, mit denen er am Stockcar-Rennen mit Stefan Raab teilnahm. Kelly haben zudem die Geschichten hinter den Erinnerungsstücken, darunter fünf der Kelly-Family-Tourbusse, sagt Eberhard.

Am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. November, ist es dann soweit. Wie er die Chancen des Teams einschätzt? Eberhard lacht. "Wir sind keine Spitzensportler – aber wir sind alle ehrgeizig", sagt er. Eine Prognose möchte er indes nicht abgeben. "Wir geben unser Bestes." Bis dahin zieht die Halbmeiler Familie weiter emsig ihre Runden.

Bei Rundgang zeigt der TV-Star Trophäen und Erinnerungsstücke

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann dies auch im Geschäft der Familie in Halbmeil tun. "Die Greenbase-Händler haben Spendendosen auf ihren Theken aufgestellt – auch bei uns steht eine", so Eberhard. Die Dosen sollen am 22. November beim Spendenmarathon übergeben werden und einem guten Zweck zukommen.

Den RTL-Spendenmarathon gibt es seit 1996. Er ist mit 24 Stunden die längste Benefiz-Sendung im deutschen Fernsehen. Sämtliche Erlöse fließen in die gemeinnützige Stiftung "Stiftung RTL – Wir helfen Kindern". Joey Kelly ist seit 2003 im Einsatz für die Stiftung. Aus seinen 24-Stunden-Aktionen wurden bisher bereits mehr als 2,5 Millionen

Euro an Spendengeldern gesammelt. Der 23. Spendenmarathon startet am 22. November um 18 Uhr. Dann wird es auch mehrere Live-Schaltungen zu dem 24-stündigen Urban-Run geben, bei dem die Halbmeiler Familie an den Start geht. Bei dem Rundparcours gilt es, einige Hindernisse zu überwinden, die teilweise sehr ungewöhnlich sind.