1 Die Wohnungsbaubranche sieht finstere Zeiten auf sich zukommen. Foto: picture alliance/dpa/Julian Stratenschulte

Der Wohnungsbau steckt in einer seiner tiefsten Krisen seit Jahrzehnten. Beim sozialen Wohnungsbau droht akut der Stillstand. Retten kann nach Meinung von Experten und Baubranche jetzt nur noch die Politik.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Wohnungsbau in Deutschland und Baden-Württemberg steckt tief in der Krise. „Ich weiß wirklich nicht, ob die Wohnungsbaubranche in ein paar Monaten noch so da ist, wenn es so weitergeht“, sagt Andreas Hofer, Intendant der Internationalen Bauausstellung IBA’27 in der Region Stuttgart. Er ist kein Branchenlobbyist, sondern er ist im Rahmen seiner Aufgabe an vielen Stellen mit der Realität des Wohnungsmarktes konfrontiert.