4 Das Wohnhaus in der Harthauser Antoniusstraße stand in Vollbrand. Foto: Gauggel

Eine 89-jährige Frau ist beim Brand in ihrem Wohnhaus in Harthausen am Freitagmorgen gestorben.















Winterlingen-Harthausen - Gegen 9.15 Uhr am Freitagmorgen haben Anwohner in der Antoniusstraße die Feuerwehr alarmiert: Aus dem letzten Haus der Straße am westlichen Ortsrand stieg eine hohe Rauchsäule auf. Innerhalb weniger Minuten war die Feuerwehr Harthausen am Brandort; das Erdgeschoss stand bereits in Flammen. Zunächst galt es, mögliche im Haus eingeschlossene Personen zu retten. Rauch und Hitze erschwerten das Eindringen in das Gebäudeinnere erheblich. Im Erdgeschoss fanden die Rettungskräfte der Feuerwehr die leblose Bewohnerin des Wohnhauses. Die 89-jährige Frau hat das Haus vielen Jahren alleine bewohnt. Laut Einsatzleiter Armin Gauggel haben sich keine weiteren Personen im Haus befunden.

Gebäude steht in Vollbrand

Um das Gebäude, das zwischenzeitlich im Vollbrand stand, zu löschen, wurden zusätzlich die Feuerwehren aus Winterlingen, Benzingen und Bitz alarmiert. Die Albstädter Feuerwehr war mit der ausfahrbaren Drehleiter vor Ort, um das Brandgeschehen, das schnell vom Erdgeschoss auf das Ober- und Dachgeschoss übergriff, von oben zu bekämpfen.

Brandursache noch unbekannt

Laut Einsatzleiter Armin Gauggel waren insgesamt 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Bis zum späten Vormittag stand eine weithin sichtbare dunkle Rauchwolke über der Brandstelle. auch Bürgermeister Michael Maier und Kreisbrandmeister Stefan Herrmann sind zur Brandstelle geeilt.

Während sich Helfer der Harthauser DRK-Ortsgruppe um die zum Brandort gekommenen Angehörigen der Verstorbenen kümmerten, waren weitere Rettungshelfer des DRK aus Ebingen und Ringingen im Einsatz. Die Polizei sicherte den Brandort verkehrstechnisch ab. Die Brandursache ist derzeit noch nicht bekannt.