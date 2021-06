1 Tobias März, Marie Hägele und Michael Gerber (v.l.) haben Freiburg gegen Freiamt getauscht – und damit städtische Individualität gegen Gemeinschaft auf dem Land. Foto: /Fuchs

In Freiamt haben sich 23 Menschen ein neues Heim geschaffen; viele von ihnen haben zuvor in Freiburg gewohnt. Gemeinsamkeit wird im Bergfritzenhof ganz groß geschrieben.

Freiamt - Die Katze mit dem roten Fell hat es sich auf der so genannten Seminarwiese neben dem Bergfritzenhof gemütlich gemacht. Zwischen hohen Grashalmen und Margariten sitzt sie und verspeist genüsslich eine kleine Wühlmaus, die sie zuvor erbeutet hat. Fressen und gefressen werden, so geht es zu in der Natur. Auf dem Bergfritzenhof im Südschwarzwald wird indes das gegenteilige Modell praktiziert: In der Natur, mit der Natur und vor allem mit und in großer Gemeinsamkeit leben dort seit dreieinhalb Jahren Familien, Senioren, Singles zusammen und organisieren ihr Leben im Kollektiv. Der jüngste Mitbewohner ist gerade ein paar Wochen alt, die Stubenälteste 75.

