Wörnersberg (ds). Jedes Jahr unterstützt die Gemeinde Wörnersberg die Spielvereinigung Grömbach mit einem Zuschuss in Höhe von 150 Euro. In diesem Jahr wird der Verein das Doppelte erhalten. Der Gemeinderat stimmte einem Zuschussantrag des Vereins geschlossen zu, der diesen mit einer alle drei Jahre notwendigen, großen Pflegeaktion auf dem Sportplatz begründet hatte. Weil der Förderbetrag seit Jahren nicht mehr erhöht worden ist, regte Bürgermeister Reinhold Möhrle an, über eine Anpassung des Betrags grundsätzlich im Gremium nachzudenken. Auch dem stimmten die Gemeinderäte zu.