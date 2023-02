3 Bei der WM stürmte er in Halbfinale, am Samstag kommt er nun nach Rust: Gabriel Clemens. Foto: Paston

Zum zweiten Mal nach 2020 steigt am Samstag wieder eine Darts-Gala im Europa-Park.Mit dabei: Gabriel Clemens. Der deutsche WM-Held hat unserer Redaktion verraten, was er von der Veranstaltung mit 2500 Fans in Rust erwartet.















Rust - Wenn am Samstagabend Gabriel Clemens zum Lief "Wonderwall" von Oasis in die Europa-Park-Arena einlaufen wird, werden 2500 Darts-Fans für Stimmung sorgen. Denn dass der beste deutsche Dartsspieler in der Weltrangliste der Star der Gala sein wird, daran gibt es kaum einen Zweifel. Bei der Weltmeisterschaft im legendären "Ally Pally" zog Clemens sensationell ins Halbfinale ein und bescherte den TV-Sendern Rekordquoten.

Klar, dass Clemens dann auch bei der Gala in Rust nicht fehlen darf. "Wenn ich der Sportart ein Deutscher erfolgreich ist, dann sind die Menschen im Land darauf angesprungen", weiß Clemens. Nachdem er zunächst nicht auf der Teilnehmerliste stand, änderte sich das kurz nach seinem WM-Erfolg. Der 39-jährige Saarländer freut sich auf den Auftritt im Europa-Park. "Mir macht es großen Spaß, auf deutschem Boden zu spielen", sagt er im Gespräch mit der Lahrer Zeitung.

Auch dank Clemens’ Erfolgen boomt Darts in Deutschland

Nicht zuletzt durch seine Erfolge in der jüngeren Vergangenheit erlebte Darts einen Boom, bei Veranstaltungen in Deutschland sind die Hallen zumeist komplett voll. Und während oben auf der Bühne Clemens und Co. ihre Pfeile auf die kleine Scheibe werfen, steigt im Publikum die Party. Das Non-Plus-Ultra: die WM. "Man bekommt es auf der Bühne schon mit. Aber man ist so im Tunnel, dass man einfach versucht, 501 Punkte so schnell wie möglich auf null zu bekommen", sagt Clemens zu der Stimmung in London.

Anspannung nicht so groß wie bei WM

Auch in Rust dürfte am Samstagabend mächtig was los sein, auf der Homepage des Veranstalters sind nur noch wenige Tickets zu haben. Und das, obwohl es bei der Gala nicht um den großen Titel oder Unsummen an Preisgeld für die Weltrangliste geht. Vielmehr steht der Spaß im Vordergrund, auch die Spieler sind gut drauf. "Man ist nicht ganz so angespannt, wie bei einer WM", bestätigt Clemens, der sich in Rust mit fünf weiteren Profispielern messen wird (siehe Info). "Spieler sind bei diesen Events immer sehr locker und gut drauf und nehmen sich sehr gerne Zeit für die Fan", sagt auch Jacob Gunkel von der PDC Europe.

Auch bei der Gala will Clemens gewinnen

Denn gemeinsam haben alle ein Ziel. "Wir wollen den Zuschauern ein schönes Spektakel bieten", sagt Clemens, der in der Dartsszene auch mit seinen beiden Spitznamen "German Giant" und "Gaga" bekannt ist. Und auch wenn bei der Gala alles ein bisschen anders ist, als bei einem großen Turnier, kommt Clemens nicht ohne Ehrgeiz in die Ortenau. "Natürlich ist eine Gala ein bisschen was anderes. Aber als Sportler will man immer gewinnen", sagt er. Auch ein Michael van Gerwen verliere nicht gerne ein Spiel bei einer Gala, sagt er mit einem Schmunzeln.

Das Ziel: möglichst viele 180er werfen

Daher steht für den Saarländer fest: er wird am Samstag bei der Gala in Rust alles geben, um zu gewinnen. "Schon alleine deshalb, dass die Zuschauer gut unterhalten werden." Wie das gelingen kann, weiß der erfolgreichste deutsche Dartsspieler schon: "Das macht man, indem man möglichst viele 180er wirft."

Los geht’s am Samstag ab 19 Uhr, ab 17.30 Uhr ist Einlass für Zuschauer ohne "Meet and Greet"-Paket. "Aber auch so gibt es immer mal die Chance, ein Autogramm während des Events zu ergattern", sagt Gunkel von der PDC Europe. Und nimmt man Gabriel Clemens, den derzeit mit Abstand besten deutschen Dartsspieler beim Wort, so dürften sich die Zuschauer freuen: "Die Fans wollen gutes Darts gucken und zufrieden nach Hause gehen – das wollen wir ihnen ermöglichen."

Info – Diese Stars kommen am Samstag in den Europa-Park

Zwar kam Gabriel Clemens bei der vergangenen WM am weitesten der sechs Starter, der insgesamt erfolgreichste Spieler der sechs Profis ist jedoch definitiv Raymond van Barneveld. Der Niederländer gewann im Verlauf seiner Karriere fünfmal die Weltmeisterschaft und gehört zu den größten Dartsspielern aller Zeiten. Neben Clemens und "Barney" gehen auch Joe Cullen, Luke Humphries, Wayne Mardle und der Deutsche Max Hopp an den Start. In der Vorrunde spielen die Profis in zwei Dreier-Gruppen gegeneinander. Die beiden Erstplatzierten der jeweiligen Gruppe spielen danach über Kreuz im Halbfinale, im Endspiel geht es dann um den Sieg bei der Gala. Weitere Höhepunkte neben den Spielen auf der Bühne der Europa-Park-Arena dürften auch die so genannten "Walk-ons" sein, "verbunden mit ›Walk-On-Kids‹, die die Spieler auf die Bühne begleiten dürfen", so Jacob Gunkel.