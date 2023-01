Was Gabriel Clemens über seinen WM-Erfolg denkt

1 Als erster Deutscher hat Gabriel Clemens das Halbfinale einer Darts-WM erreicht. Mittlerweile hat er den Erfolg verarbeitet und konzentriert sich auf die neue Saison. Foto: PDC

Mit seinem Halbfinaleinzug hat Gabriel Clemens deutsche Darts-Geschichte geschrieben. Wie er die Ereignisse in London verarbeitet hat und was seine Ziele für die neue Saison sind, hat der beste deutsche Dartsspieler unserer Redaktion verraten.















Rust - Der Tag beginnt für Gabriel Clemens früh. Gegen 7.20 Uhr, wenn so mancher noch im Bett liegt oder gerade am Frühstückstisch sitzt und dabei den ersten Kaffee des Tages trinkt, ist der beste deutsche Dartsspieler schon unterwegs und beantwortet am Telefon die Fragen unserer Redaktion. "Bei mir ist das nicht ungewöhnlich. Ich sitze gerade im Auto auf der Fahrt nach Saarbrücken und kann das dann gut nebenher machen", sagt Clemens zu der Uhrzeit des Interviews.