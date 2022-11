Fußball-WM 2022 in Katar DFB leistet sich Foul an Fifa – Flick gibt sich optimistisch

Am Tag vor dem zweiten WM-Gruppenspiel gegen Spanien verweigert der Verband die vorgeschriebene Teilnahme eines Spielers an der Pressekonferenz in Doha. Der Bundestrainer glaubt weiter an seine Spielidee.