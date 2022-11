1 Esther Sedlacek ist am Donnerstag wieder als Moderatorin für die ARD im Einsatz, Bastian Schweinsteiger fungiert als Experte. Foto: dpa/Tom Weller

Im dritten und letzten Gruppenspiel bei dieser WM trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (20 Uhr) auf Costa Rica. Wo wird die Partie übertragen?















Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im letzten WM-Vorrundenspiel an diesem Donnerstag (20 Uhr) auf Costa Rica trifft, können theoretisch 68 895 Zuschauer im al-Bayt-Stadion in der katarischen Küstenstadt Al-Khor dabei sein. Zu Hause in Deutschland ist die Partie der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick im Free-TV in der ARD zu sehen sowie alternativ online im ARD-Livestream sportschau.de.

Die Übertragung beginnt im Ersten um 18.30 Uhr. Das ARD-Team besteht aus Moderatorin Jessy Welmer und den Experten Thomas Hitzlsperger, Almuth Schult und Sami Khedira. Vor Ort ist Esther Sedlacek als Moderatorin für den öffentlich-rechtlichen Sender im Einsatz. Bastian Schweinsteiger fungiert als Experte, Gerd Gottlob als Kommentator.

Neben den Öffentlich-Rechtlichen ist auch MagentaTV live bei der WM dabei und zeigt alle Spiele des Turniers in Katar exklusiv. So auch die Partie Spanien gegen Japan, die am Donnerstag ebenfalls um 20 Uhr angepfiffen wird. MagentaTV beginnt mit den Vorberichten zum Gruppenspiel zwischen Deutschland und Costa Rica um 19.15 Uhr. Ab 20 Uhr kommentiert Wolff Fuss die Begegnung für den Pay-TV-Sender. In der MagentaTV-App oder mit einem Laptop im Browser findet man den Livestream von MagentaTV.