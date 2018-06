WM 2018 Herbe Kritik: "Das war unglaublich schlecht"

"Mir haben an erster Stelle das Tempo und die offensiven Lösungen gefehlt", zeigte sich der Königsfelder Spielertrainer Jörg Holik allerdings von der enttäuschenden Leistung der deutschen Mannschaft nicht so sehr überrascht. "Es haben sich die Probleme schon in den vergangenen Testspielen angedeutet. Ich denke, dass gegen Schweden nun personelle Umstellungen notwendig sind. Diese Niederlage war ein großer Warnschuss. Ich hoffe sehr, dass mannschaftsintern einiges nun in dieser Woche gut aufgearbeitet wird."

Für Markus Knackmuß, Trainer des FC Furtwangen, hätte das Spiel auch 0:3 enden können. "Es ist für mich unbegreiflich, wie man hinten gegen eine im Umschaltspiel gute mexikanische Mannschaft so offen agieren kann." Er setzt darauf, dass es intern beim Team "nun so richtig rumpelt. Vielleicht war es ja eine heilsame Niederlage. Es liegt wohl einiges im Argen. Das Erreichen des Achtelfinales wird nun eine enge Kiste".