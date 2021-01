Witzbolde am Werk? Ortsschild in St. Georgen zeigt in die falsche Richtung

St. Georgen - Möglicherweise haben da selbsternannte Witzbolde erste Bemühungen unternommen, die Leute "in den April", sprich in die falsche Richtung, zu schicken. Vielleicht will hier aber auch nur die Stadtverwaltung versuchen – angesichts der trüben Corona-Zeiten – die Bürger mit diesem kleinen Scherz wenigstens etwas aufzuheitern.