1 Andreas Hettich von Heco in Sulgen mit dem neuen Markenbotschafter Philipp Kaiser, dem Vize-Welt- und Europameister der Zimmerer. Foto: Fritsche

Der Schraubenhersteller Heco aus Schramberg-Sulgen kooperiert mit mit dem jungen Zimmermann Philipp Kaiser aus Rot an der Rot im Kreis Biberach, um die besonderen Eigenschaften seiner Produktpalette herauszustellen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zimmerer bauen zum Beispiel Dachstühle oder Holzhäuser mit hohen Sicherheitsanforderungen. Für die sichere Verbindung der Teile verwenden sie Qualitätsschrauben. Ihr Können messen sie gerne bei nationalen und internationalen Berufswettbewerben. Philipp Kaiser, der aus einem familiengeführten Meisterbetrieb aus Rot an der Rot im Kreis Biberach stammt, hat sich so den Vize-Weltmeister- und Vize-Europameistertitel der Zimmerleute geholt, in der Mannschaftswertung ist er sogar Europameister. In Zukunft wird er für Heco bei Messen, Ausstellungen und anderen Veranstaltungen als Markenbotschafter auftreten.

Drei Tage Zeit zur Wettbewerbsvorbereitung

„Wenn man die Pläne für den Wettbewerb bekommt, hat man drei Tage Zeit für die Vorbereitung, und Nacharbeiten ist nicht erlaubt“, erzählte Kaiser beim Pressegespräch bei Heco auf dem Sulgen. Eingesetzt werde das eigenen Werkzeug. Die dreidimensionalen Modelle stellten hohe Anforderungen an das Können eines Zimmerers. Da nichts wie bei den Schreinern geleimt, sonder alles geschraubt werde, sei die Beschaffenheit der Schrauben wichtig, beim Wettbewerb genauso wie auf der Baustelle. Deshalb arbeite er gerne mit den Heco-Produkten, weil deren spezielle Gewindegeometrie passgenaues Arbeiten erleichterten. Außerdem seien Schraube und Bit (Schraubendreherklinge) optimal aufeinander abgestimmt.

Bei Top 100 erfolgreich

Beim Pressegespräch informierte Hettich auch darüber, dass Heco sich erstmals beim Innovationswettbewerb Top 100 erfolgreich beteiligt und das Top 100-Siegel 2023 erhalten hat. Beim Teilnahmeverfahren sei es, so Hettich, nicht nur um innovative Produkte gegangen, sondern auch um die Managementmethoden, mit denen man zu solchen Innovationen gelange.