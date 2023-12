Die Verwaltungsspitze der Stadt Oberndorf besuchte in diesen Tagen die Firma Kaelin Aero in Hochmössingen.

„Faszinierend“ fanden Bürgermeister Matthias Winter und der Erste Beigeordnete, Lothar Kopf, was ihnen beim Besuch der Firma Kaelin Aero Technologies GmbH & Junkers Flugzeugwerke GmbH in Hochmössingen von den Firmeninhabern Dominik und Sandra Kaelin präsentiert wurde.

Neben einer beeindruckenden Unternehmensgeschichte erfuhren die Besucher der Oberndorfer Verwaltungsspitze, dass das Unternehmen floriert und expandieren wird. Neben dem bisherigen Standort wird die Firma von der Stadt Oberndorf Gelände erwerben und dort eine neue Halle erstellen. Zudem will sie den bisherigen Personalstand von derzeit 75 Mitarbeitern bis Ende 2025 auf 100 Beschäftigte aufstocken. Dazu sucht sie dringend gute Handwerker, die Freude an der Arbeit haben und in der Lage sind, ein geplantes Projekt voranzubringen.

Ziele der Firma

Im Anschluss an das Gespräch, bei dem über die Zukunftspläne und Ziele der „Kaelin Aero Technologies GmbH“ gesprochen wurde, erhielten die Besucher bei einer Betriebsbesichtigung mit Alexander Jainsky einen tiefen Einblick in die Fertigung und das vorhandene Know-how.

„Kaelin Aero“ ist nicht nur ein Partner für den zivilen und militärischen Flugzeugstrukturbau, auch Flugzeugkomponenten werden hier gefertigt. Für Reparatureinsätze und zur Durchführung von Wartungsarbeiten ist „Kaelin Aero“ weltweit unterwegs.

Historische Fluggeräte

Zu den Besonderheiten der Firma zählen außerdem die Rekonstruktion alter Flugzeuge und der Neubau historischer Fluggeräte.