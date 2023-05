Mit Wirkung zum 1. April wurde Torsten Marschner als zusätzlicher Geschäftsführer berufen. Er wird laut Mitteilung mit Inhaber und Geschäftsführer Hubert Flaig die Weichen für die Zukunft stellen.

Torsten Marschner kommt von extern, ist ein Praktiker und bereits seit vielen Jahren in der Möbelzulieferindustrie tätig. Er wird sich vor allem um die Serienproduktpalette kümmern und dort als zentraler Ansprechpartner für Kunden dienen. Daneben wird er sein Branchen-Netzwerk nutzen, um auf Basis der vorhandenen Fertigungstechnologien Neuprojekte zu akquirieren.

Schreinerei im Jahr 1907 gegründet

Mit der Berufung des neuen Geschäftsführers soll auch ein erster Schritt in der Unternehmensnachfolge eingeläutet werden. Die nächste Generation der Gesellschafter befindet sich noch im Aus- und Weiterbildungsstadium. Sie sammeln Berufserfahrungen in ähnlich gelagerten, mittelständischen Betrieben und schaffen Fachwissen mit verschiedenen Studiengängen. Mittelfristig sollen sie dann für die Verjüngung in der Unternehmensleitung sorgen und mit Torsten Marschner den sanften Generationswechsel vollziehen.

Die Schreinerei Flaig wurde 1907 gegründet und kann auf eine über 115-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken. Hervorgegangen aus einem klassischen Handwerksbetrieb, wurde vor gut 20 Jahren mit dem Einstieg in die industrielle Fertigung von Möbelelementen die Basis für ein kräftiges Wachstum gelegt.

Neues Fertigungswerk als Meilenstein

Ein Meilenstein war 2015 der Bezug des neuen Fertigungswerkes im Gewerbegebiet Hardt. Das Gebäude mit großflächigen Glaselementen und vorgelagerten Bambusstämmen ist nicht nur optisch ein Blickfang, sondern steht mit einem Nahwärmekonzept auch für Nachhaltigkeit. 2021 wurde es hierfür vom Landes-Umweltminister als Vorzeigeprojekt ausgezeichnet.

Das traditionelle Handwerk wird bei der Schreinerei weiter großgeschrieben und so werden mit den klassischen Geschäftsfeldern sowohl Privatkunden (Möbel, Bau) als auch Firmenkunden (Büromöbel, Empfangstheken, Arztpraxen, Gaststätten) bedient.

Mit dem Team von über 80 Mitarbeitern, einer bewährten Führungsmannschaft und der kommenden Generation in den Startlöchern kann die Schreinerei Flaig optimistisch in die Zukunft blicken.