Wintersport Titisee-Springen werden in Bayern und Hessen nachgeholt

Titisee-Neustadt - Die beiden ausgefallenen Skisprung-Wettkämpfe in Titisee-Neustadt werden im Februar in Oberstdorf und Willingen nachgeholt. Dies teilte der Weltverband FIS am Donnerstag mit. Dafür wird die jeweilige Qualifikation am Freitag durch einen Weltcup ersetzt. Auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze in Oberstdorf findet nun am 1. Februar ein Teamwettbewerb statt, in Willingen wird am 15. Februar das ausgefallene Einzel aus Titisee nachgeholt.