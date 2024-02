1 Beim Nor-Am-Cup in Kanada stand Emma Weiß gleich zweimal ganz oben auf dem Siegerpodest. Foto: Weiß

Emma Weiß hat mit einem Doppelsieg beim Nor-Am-Cup in Kanada noch einmal gehörig Selbstbewusstein für das Weltcup-Finale getankt.









Link kopiert



Emma Weiß genießt ihre Verschnaufpause auf der schwäbischen Alb. Endlich wieder zuhause – wenn auch nur für eine Woche. Am kommenden Montag zieht es die 24-Jährige wieder in die Ferne. Mehr als 5 000 Kilometer fern, um genau zu sein. Es geht nach Kasachstan, wo in Almaty das Weltcup-Finale des Winters ansteht.