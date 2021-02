Winterlingen Wichtig: Symptomlos

Wer sich zum Test anmelden will, sollte sich – wenn möglich – via Internet anmelden unter www.leidenschaft-gesundheit.de. Alle, die dazu nicht eingerichtet sind, können sich allerdings auch telefonisch melden unter 07434/ 93 91-0 – oder auch per E-Mail unter kronenapotheke@ leidenschaft-gesundheit.de. Getestet wird montags bis samstags. Außerdem – so hat Hepp es mit der Gemeinde Winterlingen vereinbart – wird das Team der Kronenapotheke vor und nach der Landtagswahl die Wahlhelfer testen: auf freiwilliger Basis.