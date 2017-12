Winterlingen Weisen zur Weihnacht

"Macht hoch die Tür" lautet das Motto des Chorkonzerts, bei dem jedoch nicht nur das Zuhören, sondern auch das Mitsingen erwünscht sind.

Die Gesamtleitung des Adventssingens übernimmt Britta Neher. Sie leitet außerdem den Jugendchor und in Zusammenarbeit mit Lisa Nädelin den Kinderchor. Georg Ströbele wird die Lieder zum Mitsingen an der Orgel begleiten.

Im Konzertteil der drei Chöre werden "Cantolino" und "Cantovenale" das Lied "Stille Nacht" und den Popsong "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey präsentieren. In Anlehnung an das Konzertmotto singen sie außerdem "Macht die Tore auf". "Cantus iuvenis" bringt neben deutschen Advents-Weisen auch den populären Weihnachtsklassiker "Feliz Navidad" von José Feliciano zu Gehör.