Winterlingen Vollsperrung nach schwerem Unfall auf L 449

Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Ortsausgang von Winterlingen in der Nähe des Hallenbades. Ersten Angaben vor Ort zufolge wurde ein Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt, nachdem er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und frontal in einen Baum krachte.

Der der Mann in seinem Wagen eingeklemmt war, musste die Feuerwehr Winterlingen mit einem Rüstzug und rund 21 Mann anrücken, und ihn aus seinem Wagen befreien. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde auch der Rettungshubschrauber Christoph 22 aus Ulm angefordert.