Winterlingen Rossmann darf doch bauen

Dem Investor war von Seiten des Regionalverbands zugesichert worden, dass die Bedenken sich durch eine "Auswirkungsanalyse" ausräumen ließe, die Nachweise, dass der Drogeriemarkt keine wesentlichen schädigenden Auswirkungen auf andere Unternehmen in der näheren Umgebung haben werde – und dass es innerorts keine überzeugenden Standortalternativen gebe. Das Büro GMA aus Ludwigsburg hat diese Auswirkungsanalyse erstellt und gelangt darin zu folgendem Ergebnis: Der neue Markt könne die zu erwartenden Umsätze allein in Straßberg und Winterlingen erzielen; ein relevanter Kaufkraftzufluss sei weder notwendig noch zu erwarten. Das Nebeneinander von Netto und Rossmann werde auch keine schädlichen Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die Nahversorgung der Nachbarorte haben – und im Übrigen gebe es, wie die Winterlinger und Straßberger von Anfang an erklärt hatten, keine Standortalternativen.