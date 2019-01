Winterlingen Nicht alle maroden Straßen können saniert werden

Zum Jahresbeginn liegen der Gemeinde Winterlingen liquide Mittel von 3 004 220 Euro vor, die der allgemeinen Rücklage nach dem alten Haushaltsrecht entsprechen. Davon verwendet die Gemeinde zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 1,83 Millionen Euro.

So seien beispielsweise in Benzingen für die Wohnumfeldmaßnahme "In der Au/Im Dingele" 252 700 Euro als Restzahlung veranschlagt, erklärte Maier. Der vorgelegte Haushaltsplan umfasst Straßenunterhaltungsmaßnahmen mit Gesamtkosten in Höhe von 200 000 Euro. Der Anteil für Benzingen liege bei 17 Prozent, was einer Summe von 34 800 Euro entspricht.

Die vom Ortschaftsrat ins Auge gefassten Sanierungen der Veringendorfer Straße und Oststraße, der Kreuzstraße und des Wachholderwegs könnten über die reinen Sanierungsmittel nicht umgesetzt werden. Dabei wies Maier darauf hin, dass es bei diesen Straßen nicht nur mit Belagsarbeiten getan sei – vielmehr müsse man auch mit dem Austausch von Kanälen und der Wasserleitung rechnen.