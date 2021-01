Winterlingen Neujahrsempfang findet digital statt

Winterlingen-Benzingen. Seit sieben Jahren veranstaltet die Ortschaftsverwaltung von Benzingen – mit Blättringen zu Jahresbeginn einen Neujahrsempfang. So auch in diesem Jahr – bedingt durch die Coronapandemie kann die Veranstaltung allerdings nicht wie üblich in der Turn- und Festhalle stattfinden, sondern ausschließlich digital. Gemäß dem Motto "Aufgeben ist keine Option" haben Axel Wagner, Dirk Sieber und Ortsvorsteher Ewald Hoffmann auf Abhilfe gesonnen und für die Benzinger Bürger den Neujahrsempfang im sehr minimierten Rahmen aufgezeichnet. Die Videoaufzeichnung wird am Sonntag, 17. Januar, um 17 Uhr auf der Homepage der Ortschaft – www.benzingen.de – abrufbar sein.