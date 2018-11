Die Bäckerei Wessner, die Wendelin Wessner vor 85 Jahren in Harthausen im Gemeindebackhaus gründete, 1946 in den Neubau im Schulweg 5 verlegte, und die 1974 nach seinem Tod an Sohn Erwin und dessen Frau Leni überging, hat nun Bäckermeister Martin Wessner übernommen. Seine Schwester Karin arbeitet als gelernte Konditorin ebenfalls mit. Wessner legt Wert auf alte Backmethoden mit langen Ruhezeiten für Teige, auf Dinkel- und Vollkornprodukte. Backmehl bezieht er von der Stadtmühle Gammertingen und der Mühle Rettenmeier in Horb. Der Laden ist neu gestaltet und führt auch Wurstwaren, Nudeln, Mehl und Eier von lokalen Betrieben. Foto: Gauggel