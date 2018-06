Winterlingen. Der Musikverein Winterlingen lädt zu seinem Lindenbaumfest am Sonntag, 24. Juni, ab 11 Uhr im Wilhelm-Keinath Park ein. Dort warten Leckereien für den Gaumen und fürs Gehör auf die Besucher. In gemütlicher Atmosphäre, unter den Bäumen des Parks, spielen die Musikkapelle Bitz, der Musikverein Hartheim sowie die Musikkapelle Frohnsinn Lautlingen. Auch die jüngeren Gäste kommen nicht zu kurz. Die Kinder können sich auf dem Spielplatz im Park nach Lust und Laune austoben. Im Laufe des Nachmittags findet die Siegerehrung des V+R Radrennens statt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Festhalle statt.