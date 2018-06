Winterlingen Kunst auf der Alb

Winterlingen/Tübingen. Zum Abschluss der Projektreihe "Theaterwerkstatt Schwäbische Alb" lädt das Landestheater Tübingen zu einer Werkschau am 10. Juni ab 15 Uhr in den LTT-Saal ein. Zwei Jahre lang hat das Landestheater, gefördert durch die Initiative "TRAFO – Modelle für Kultur im Wandel" der Kulturstiftung des Bundes, Kunstprojekte in kleineren Gemeinden auf der Alb veranstaltet. Fünf Künstler-Teams und eine Projektautorin haben Winterlingen, Engstingen, Münsingen, Jungingen, Hossingen und Upflamör erkundet, sich mit Vereinen verbündet, Bewohner kennengelernt, Ideen entwickelt und ganz unterschiedliche Projekte umgesetzt: eine Wander-App mit integrierten Videos, einen dokumentarischen Theaterabend zum Thema Heimat, eine Zeitkapsel, die bis 2042 auf einem Kirchturm verwahrt werden soll, drei Hörskulpturen für den öffentlichen Raum, die Geschichte vor dem Vergessen bewahren, ein musikalisches Landschaftstheater und vieles mehr.