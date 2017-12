Winterlingen Kreativität und Inspiration drückt sich in 49 Bildern aus

Winterlingen (lh). "Wir müssen etwas improvisieren", so Bürgermeister Michael Maier bei der sehr gut besuchten Eröffnung der Ausstellung "Ansichtssachen" im Winterlinger Rathaus: Sein Funkmikrofon hielt er an den Lautsprecher von Sidney Thelens E-Piano, der die Vernissage musikalisch begleitete. Zum ersten Mal hatte Wolfgang Wiebe als Nachfolger von Brunhilde Diehl eine Ausstellung in der Rathaus-Galerie organisiert. Maier hob die Verdienste von Brunhilde Diehl hervor, die sich nach 15 Jahren aus Gesundheitsgründen "ein bisschen" aus der aktiven Kulturarbeit der Gemeinde zurückziehe, aber immer noch mit Rat und Tat aushelfe. Der Schulte erklärte: "Ohne sie wird es nicht gehen."