Winterlingen Jungem Syrer gefällt es in Winterlingen

Verblüffend entschlossen zeigt sich Aziz bei der Frage, ob ihm die Ferien oder Schul- und Arbeitstage lieber gefielen: "Arbeit ist besser. Wenn ich alleine zu Hause sitze, ist es mir nur langweilig." Zumindest gelte dies für die oft sehr langen Ferienzeiten. Die hiesigen Feiertage hingegen seien sinnvoll und im Vergleich zu den syrischen zahlreicher. Wichtig ist ihm, der seit etwa einem Jahr in Winterlingen lebt, die Hobby-Fußballgruppe der Kirchengemeinde als Ausgleich – sofern es die Zeit noch zulässt: "Bald möchte ich den Führerschein machen, um selbst zur Arbeit fahren zu können. Dann wird es wirklich stressig." Zumal im neuen Jahr die Hochzeit bevorsteht, die das junge Paar in einer Halle in Winterlingen feiern will.

Was dabei nicht fehlen darf? "Tanzen! In Syrien wird sogar auf jeder guten Feier getanzt. Wir tanzen dort alle zusammen in einem großen Kreis und genießen gutes Essen und alkoholfreie Getränke."

Seit der Flucht ist er ohne seine Familie

Aziz berichtet davon, dass er den Kontakt zu einigen Freunden aus seiner alten Heimat hält. Sie wohnen jedoch an verschiedenen Orten in ganz Europa. Seinen Vater wird der junge Syrer mit subsidiärem Schutz allerdings auf dieser Welt nicht mehr wiedersehen: Er musste sein Leben im Krieg lassen. Seine Mutter, vier Brüder und fünf Schwestern hat er seit seiner Flucht ebenfalls nicht gesehen: "Es ist schwierig für mich. Aber immerhin telefonieren wir sehr oft."

Für Deutschland hat der 22-jährige nur Dank übrig, und zwar: "für alles". Trotz der Umgewöhnung hinsichtlich der deutschen Bürokratie: "Was Papiere und Behörden angeht, laufen die Dinge in Syrien völlig anders und unkomplizierter", lacht Aziz Aziz, dessen Doppelname in Syrien nicht unüblich sei.