Es muss nicht immer gleich eine große Reise sein, auch Tagesausflüge bringen Abwechslung und sind daher bei den Senioren in Harthausen sehr beliebt. Der vom Seniorenkreis organisierte Ausflug führte nun rund 40 Teilnehmer nach Baden-Baden. Zunächst machten die Reisenden einen Halt im Waldachtal, um in einem Hotel gemeinsam zu frühstücken. Danach führte die Route über Freudenstadt, den Kniebis und die Schwarzwaldhochstraße an den Mummelsee, wo viele Harthauser die Gelegenheit für einen Spaziergang um den See nutzten. Kaum in Baden-Baden angekommen, stiegen die Senioren in ein "Bähnle", um die Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Anschließend hatten sie Zeit zur Erkundung der Kurstadt. Auf der Heimfahrt kehrten sie beim singenden Wirt Heinz Koch in Weilen unter den Rinnen ein, der auch für Unterhaltung sorgte. Bei "Sierra Madre del Sur" fand der gesellige Tag seinen Ausklang. Foto: Kaul