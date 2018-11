Winterlingen Ein Päckechen Liebe schenken

Die Organisatoren rufen alle Winterlinger auf, Päckchen mit nützlichen Dingen wie Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Spielsachen, Schreibwaren, Schals, Mützen, Handschuhen oder Wollsocken zu packen und sie Elke und Artur Bredefeld in der Katharinenstraße 1/1 in Winterlingen, Telefon 07434/3734, zu übergeben. Die beiden bringen sie dann nach Korntal, von wo die Organisation "Licht im Osten" sie direkt in die Zielländer in Osteuropa und Zentralasien transportiert. Dort werden sie von Partnern vor Ort an bedürftige Familien, Kinder- und Seniorenheime, Waisenhäuser Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser, an Menschen mit Behinderung oder sozial Schwache in den Dörfern verteilt, die sich Weihnachtsgeschenke nicht leisten können.

Das Ehepaar Bredefeld und der Jugendkreis der evangelischen Kirchengemeinde Winterlingen planen zudem einen Aktionstag zu der Weihnachtsaktion, die diesmal unter dem Motto "Ein Päckchen Liebe schenken" steht.

Weitere Informationen: www.lio.org