Winterlingen Ein kleines Schwätzle beim Glühwein

Winterlingen-Harthausen. Groß war das Interesse der Bevölkerung: Schon vor dem offiziellen Auftakt nutzten viele Besucher die Gelegenheit, sich im Pfarrsaal mit Kränzen und Gestecken einzudecken. Hand in Hand arbeiteten die Harthauser Vereine zusammen, um auch in diesem Jahr den Gästen einen beeindruckenden Adventsmarkt auf dem Vorplatz der Mauritiuskirche zu ermöglichen.

An den weihnachtlich dekorierten Ständen wurde alles angeboten, was das Besucherherz begehrte: So reichte das Sortiment von handgemachten Waren und Weihnachtsgebäck bis hin zu kulinarischen Leckerbissen.

Neben den Ständen befand sich auch ein kleines Tiergehege, das den Stall von Bethlehem nachbildete und machte somit auf die anstehende Weihnacht aufmerksam.