Winterlingen Durch dunklen Wald

Die Kinder rückten näher zusammen, denn so ein finsterer Wald wirkt immer ein wenig unheimlich. Zumal Manfred Mai unterwegs spannende Geschichten von der Adventszeit in einer Kindheit erzählte, wo es noch den Pelzmärte gab. So waren die meisten Kinder froh, als sie nach einiger Zeit am Ende des Waldes die ersten beleuchteten Fenster entdeckten.

Kaum war man zurück im Vereinsheim, durften sich alle stärken, weil fleißige Hände draußen inzwischen ein Feuer gemacht und Würste gegrillt hatten.

Nach der anstrengenden Fackelwanderung schmeckten Wurst, Wecken und Kinderpunsch besonders gut. Dann wurde gemeinsam das erste Weihnachtslied gesungen – da pochte es laut an der Tür – und der Nikolaus kam herein. Die jüngsten Kinder machten große Augen, als er den Raum betrat. Doch niemand brauchte Angst zu haben, denn der Nikolaus hatte für alle lobende Wort und Päckchen dabei. Nach dieser kleinen Bescherung sang man noch mehr Lieder, was erstaunlich gut klappte und sehr schön klang. Alle waren sich einig: "Das machen wir nächstes Jahr wieder."