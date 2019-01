Winterlingen Drei Tage im Zeichen des Vetters

Zum Nachtumzug am Freitag, 1. Februar, ziehen von 19.30 Uhr an rund 2500 Hästräger, allen voran die Vetterzunft, durch das Dorf. Am darauffolgenden Samstag findet von 19.30 Uhr an in der Festhalle der Ringabend statt. Alle Alb-Lauchert-Zünfte tragen dann zum Programm bei, und auch die Zunftmeister haben sich eine Überraschung einfallen lassen.

Der Sonntag, 3. Februar, beginnt mit einer Narrenmesse um 9 Uhr, um 10 Uhr ist Zunftmeisterempfang. Höhepunkt ist dann um 13.30 Uhr der große Ringumzug mit 4500 Teilnehmern. Zehn Besenwirtschaften entlang der 400 Meter langen Umzugsstrecke sorgen dafür, dass die Zuschauer sich stärken können, und auch die Wirtschaften sind offen. Der Sprecherwagen steht am Park.

Insgesamt 350 Menschen sind an den drei Tagen beim Harthauser Ringtreffen im Einsatz. Die Umzüge enden jeweils im Norden Harthausens. Dort ist das Festgelände mit dem 25 mal 65 großen Hauptzelt, dem Barzelt und dem Sanitätszelt aufgebaut. Klar, dass die Vetterzunft solch eine Großveranstaltung nicht alleine stemmen kann. Deshalb helfen auch andere Vereine wie die etwa Lochbären, die Huatsimpel und der TSV Harthausen mit. Die Feuerwehr regelt unter anderem den Verkehr und erhält dabei Unterstützung von ihren Kollegen aus Benzingen und Winterlingen. Wenn dann am Wochenende auch noch das Wetter mitspielt, dann lacht er, der Harthauser Vetter.