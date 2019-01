Winterlingen Doppelpass zwischen Buch und Ball

Winterlingen-Harthausen. Im Zeitalter von PC, Tablet und Smartphone verliert das Buch an Attraktivität; das Lesen spielt bei Kindern und Jugendlichen eine oft untergeordnete Rolle. Vor allem Jungen zwischen acht und 14 Jahren lassen sich dafür wenig begeistern; viele verbringen ihre Zeit lieber auf dem Bolzplatz. Doch Lesen ist eine Schlüsselkompetenz: Wer liest, erweitert seinen Horizont und hat bessere Chancen im Leben. Vor allem Jungen aus Familien, in denen das Lesen nicht zum Alltag gehört, bieten die Baden-Württemberg-Stiftung, der VfB Stuttgart und der SC Freiburg eine Perspektive.

Gemeinsam verbinden sie Buchlektüre mit Ballsport und vermitteln so Freude am Lesen – mit dabei: die Schlaukopf-Kicker aus Harthausen. Das Kicken-und-Lesen-Projekt der Grundschule Harthausen startet im Februar und läuft bis August. Es richtet sich an 15 Jungen der Grundschulklassen drei und vier.

Im Rahmen des Projekts findet alle zwei Wochen ein kombiniertes Lese-Fußballtraining statt, das durch ein Vorlesetraining im Kindergarten erweitert wird. Eine Besonderheit ist das Life-Kinetik-Training.