Winterlingen Der Wasserverlust erregt die Gemüter

Winterlingen. Der Wasserverlust in Winterlingen ist zwar weiter gesunken, aber nach wie vor hoch. Maßnahmen dagegen sind neue Wasserleitungen. Mit deren Bau "In der Au" in Benzingen und in der Harthauser Straße wurde begonnen.

Für 2018 sieht der Erfolgsplan des Wasserwerks Erträge in Höhe von 766 400 Euro und Aufwendungen von 659 800 Euro vor. Es ergibt sich ein Gewinn von 106 600 Euro. Der Investitionsplan beinhaltet 240 000 Euro für das Erneuern der SPS-Steuerung. Wasserleitungen sollen für die Summe von 167 500 Euro in der Harthauser Straße, für 52 000 Euro "In der Au" und für 60 000 Euro in der Weinstetterstraße erneuert werden. Weitere 30 000 Euro sollen in Schachtangleichungen investiert werden, für Tilgungsleistungen sind 89 000 Euro veranschlagt.

Finanziert werden soll das über Abschreibungen, Wasserversorgungsbeiträge, den erzielten Gewinn sowie eine Kreditaufnahme in Höhe von 434 100 Euro. Damit steigt der Schuldenstand von aktuell 564 256 Euro auf 909 600 Euro. "Die Investitionen machen sich bezahlt", erklärte Frank Maier vom Bauamt mit Blick auf die Wasserverluste. "Die Arbeiten in der Harthauser Straße haben an dieser Stelle viel gebracht, und der zweite Bauabschnitt kommt ja erst noch." Das Leitungsnetz ist seit vielen Jahren marode. Allein 2017 gab es insgesamt 32 Rohrbrüche. Das sei heftig, äußerte Bürgermeister Michael Maier, man müsse also zwingend dran bleiben. Das geht Gemeinderat Dietmar Abt aber nicht weit genug. "Ich habe mich in anderen Gemeinden umgetan, die mit einer Obergrenze von um die 20 Prozent Wasserverlust rechnen. 50 oder 60 Prozent sind verrückt. Ich kann nur hoffen, dass das bei uns dramatisch nach unten geht, sonst müssen wir uns da mal unterhalten", sagte er. "Wir haben in den vergangenen Jahren gut 950 000 Euro investiert, nur in Wasserleitungsmaßnahmen", informierte Kämmerin Margot Laib. "Um den Wasserverlust zu senken, müssen wir unser marodes Netz austauschen. Wir sind immer bemüht, aber mit Maß und Ziel."