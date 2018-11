Winterlingen "Cum laude" für Harthauser Käse

Den Qualitätspreis erhalten Hofkäse, die eine Fachjury nachhaltig überzeugen können. Bewertet werden Aussehen, Konsistenz, Geruch und Geschmack. Den Publikumspreis vergeben hingegen Verbraucher an ihren persönlichen Favoriten. Der Ziegenfrischkäse von Carolin und Alexander Dietz setzte sich auch bei dieser Publikumsprüfung auf dem elften deutschen Käsemarkt in Nieheim durch. Rund 150 Käse von mehr als 60 Käsereien aus dem gesamten Bundesgebiet wurden verkostet.

Dass sich die Käse der Harthauser so hervorragend schlagen, liegt nicht nur an regionalen, qualitativ hochwertigen Zutaten und viel Liebe zum Detail – die wichtigsten Mitarbeiterinnen sind schließlich die Ziegen. "Bei uns bekommen sie das, was sie wollen", erklärt Carolin Dietz. Ihre Tiere entscheiden selbst, ob sie sich draußen aufhalten oder im Stall. Gefüttert wird ausschließlich mit selbst erzeugtem Futter; Familie Dietz hat also jeden Schritt der Produktion genau im Blick. Der handgemachte Käse aus der Hofkäserei Ziegenhütte Zollernalb kann direkt über den Hofladen und auf dem samstäglichen Wochenmarkt in Ebingen bezogen werden.