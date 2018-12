Winterlingen. An der Kreuzung der Charlottenstraße mit der Flandernstraße sind nach Angaben der Polizei am Montag gegen 21 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Weil der 33-Jährige Unfallverursacher nur nach rechts schaute, sah er nicht, dass von links ein Kleinwagen kam. Dessen noch 17-jähriger Fahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern: Die beiden Autos stießen zusammen. Die Kollision war so heftig, dass es den Wagen des Verursachers nach rechts gegen das Schild der Firma Fischer-Draht drückte. Der Vater des 17-jährigen, der als Begleitperson mit im Auto saß, verletzte sich leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.