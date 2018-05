Winterlingen Anlage wird teurer

Die Mietverträge für die EDV-Ausstattung waren schon Anfang 2018 ausgelaufen. Nun sollen die Geräte, wie in Winterlingen üblich, an die Schulen weitergereicht werden. Die neue Hard- und Softwareausstattung will die Gemeinde über den Zweckverband Interkommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm GmbH (IIRU) beziehen. Das wird teurer als gedacht.

Die Zusammenarbeit mit dem IIRU habe sich bewährt, und die Verwaltung will – auch aus Kostengründen – wieder alles aus einer Hand vom Zweckverband nehmen. Gut 55 500 Euro werden für die Hardware fällig, die erneut auf 36 Monate geleast werden soll. Günstigste Bieterin ist die Sparkasse Zollernalb. Für die notwendigen Mittel hatte die Gemeinde bereits eine entsprechende Summe im Haushalt eingestellt.

Für die Software betragen die Kosten 27 000 Euro – Winterlingen hatte aber nur 15 000 Euro veranschlagt. Laut IIRU machen neue Bestimmungen im Hause Microsoft zusätzliche Serverlizenzen notwendig. Knapp 19 400 Euro werden außerdem für die Dienstleistungen der IIRU fällig, die allerdings eingeplant sind. Insgesamt kostet das Projekt die Gemeinde 102 000 Euro. Im Oktober werden die Geräte ausgetauscht, sodass die Schulen im neuen Schuljahr über das Material verfügen.