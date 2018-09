Mit dem Fliegerlied sind 71 Kinder gestern vor dem Winterlinger Rathaus in die der Winterlinger Ferienspiele eingestiegen. "Ich bin beeindruckt, was ihr schon könnt", kommentierte der stellvertretende Bürgermeister Roland Heck, der Schultes Michael Maier vertrat, den Gesang und schenkte jedem Kind ein Kinder-Joy-Überraschungsei. Die Stärkung kann der Nachwuchs brauchen, denn auf ihn wartet Arbeit: Eine Woche lang, vom 27. August bis 1. September, werden die jungen Filmemacher unter dem Motto "Willkommen in Wintywood" zu den Clownfischen des Pazifischen Ozeans hinabtauchen, als gelbe Minions die Weltherrschaft an sich reißen, mit Robin Hood den Reichen nehmen und den Armen geben und die sieben Weltmeere unsicher machen. Regie führt die gemeindeorientierte Jugendhilfe Winterlingen, "Drehorte" sind die Schulen in Winterlingen, Benzingen und Harthausen. Foto: Pahl