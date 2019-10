Winterlingen 14-Nothelfer-Kapelle hat Risse in Fassade

Doch die Idylle währte nicht lange: Nur wenige Jahre später zogen sich Risse durch das alte Gemäuer: An der Decke, an den Außenwänden entlang der Fenster und durch das Bild des Heiligen Christophorus über der Eingangstür. Zudem sei die einst schöne gelbliche Farbe mittlerweile recht fleckig.

Zuerst war angedacht, die Risse zu schließen und der Kapelle einen neuen Anstrich zu verpassen. Doch die Probleme der Kapelle sind tiefgreifender als gedacht. Ein Sachverständiger aus Gammertingen wurde eingeschaltet. Er macht einen Pilzbefall, bedingt durch Wassereintritt, für die Misere verantwortlich. "In früheren Tagen wurde teilweise unfachmännisch repariert", meinte Ortsvorsteher Oswald. Zudem sei nicht auszuschließen, dass das massive Wurzelwerk der beiden großen Linden neben der Kapelle ihren Teil zu den Rissen im Gemäuer beitrage.

Was Förderverein und Gemeinde von der Sanierung bisher abhält, ist das Geld: Oswald schätzt die Kosten weit über 100.000 Euro, wovon das meiste Geld in die Sanierung des Dachstuhls fließen dürfte. Die Gemeinde Winterlingen, in deren Besitz die 14-Nothelfer-Kapelle ist, habe zwar im Haushalt 2019 schon 30.000 Euro bereitgestellt, doch die dürften nicht weit reichen. "Wir als Förderverein haben nie und nimmer so viel Geld", sagt Oswald als dessen Vorsitzender. Um die Kosten schultern zu können, hofft Oswald neben dem Geld der weltlichen Gemeinde auf Unterstützung der Kirchengemeinde, des Landes Baden-Württemberg und von Spendern.

"An sich können wir das nicht so lassen", sagt Oswald. Schließlich sei das Gotteshaus von 1740 denkmalgeschützt. "Und ein Denkmal lässt man nicht einfach verkommen." Zumal die Risse mit der Zeit nicht gerade kleiner werden dürften. Nun tritt der Ortsvorsteher mit dem Denkmalamt in Kontakt und berät über das weitere Vorgehen und Fördermöglichkeiten.