Winterdienst In Burladingen werden sogar Wanderwege geräumt

Von Starzelns Ortsmitte

Von Starzelns Ortsmitte aus lässt sich für Winterwanderungen auf asphaltierter Strecke ganz gut am Rathaus in Starzeln starten. Von dort geht es über die Brücke der Starzel etwas bergauf vorbei an Wanderparkplätzen und der erst unlängst renovierten Grillstelle. Der Hinweg ist auch gleich der Rückweg, die asphaltierte und vom Schnee geräumte Strecke endet nach einigen Kilometern. Auf der anderen Seite der B 32 und des Flüsschens führt hinter der Bahnlinie eine Wegstrecke ebenfalls etwas bergauf zwischen den Nachbarorten Hausen und Killer ins Hinterland. Schöne Blicke ins Tal, belohnen auch hier die Wanderer, die die Steigung auf sich nehmen.

Von Salmendingen

Wer sich als Rollstuhlfahrer oder Familie mit Kinderwagen im Winter von der Salmendinger Ortsmitte rund um den Monkberg Richtung Kornbühl auf den Wanderweg machen will, kann an der Festhalle parken. Von da aus geht es allerdings etwas bergauf und rund um den Monkberg entlang bis der Kornbühl am Horizont auftaucht.

Möglich ist aber auch auf einem der Wanderparkplätze unter halb des Kornbühls die Tour zu beginnen und den Hausberg der Salmendinger von dort aus zur Hälfte zu umrunden. Vom Kornbühl Richtung Ringingen gewandt, gibt es viele schöne asphaltierte Strecken, die fast eben durch herrliche weite Alblandschaft führen. Orientierungspunkt ist dabei oft schon der Blick zum Turm der Ringinger Burgruine, der von weitem sichtbar ist.

Ab Hörschwag

Zwischen Stetten und Hörschwag geht es entlang der Lauchert vorbei an einem Gebiet, in dem sich der Biber tummelt, die alte Walzmühle steht und wo in Hörschwag angekommen, auch ein Kinderspielplatz vor der Festhalle ist. Ruhebänke laden Winterwanderer auch zum Verweilen ein.

Der Weg führt entlang der Lauchert von Hörschwag über Stetten u.H. nach Melchingen und zurück. Neben schönen Aussichtspunkten, Rastplätzen und Spielplätzen erwarten den Wanderer oder Rollstuhlwanderer und Radler zudem viele interessante Informationen rund um die Lauchert. Flach und einfach zu nehmen ist auch die Strecke von Stetten nach Melchingen. Beim Überqueren der verkehrsreichen Hauptstraße ist allerdings Vorsicht geboten.

Von Killer ab

Wer den Wander- oder Radweg von Killer nach Ringingen nehmen möchte, der braucht als Winterwanderer einen langen Atem und als Rollstuhlfahrer eine passable Motorleistung. Denn es geht, vorbei an schönen Wachholderheiden und Rinderweiden zwischen dem Oberen Berg und dem Nähberg vom Killertal hinauf auf die Obere Alb. Dort angekommen, wird es dann flach und einfach und geht zwischen Feldern und am alten Bolzplatz in den Ortskern nach Ringingen. Wer die Steigung vermeiden möchte, der kann sich auch vom Nähberg auch Richtung Starzeln orientieren.

Um Melchingen

Rund um den Ortsteil Melchingen gibt es verschiedene asphaltierte Wanderwege, die im Winter geräumt, einmal näher ein anderes Mal weiter entfernt rund um den Ortskern führen. Der eine kommt von Stetten her, ist flach und auch für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer in beide Richtungen leicht zu nehmen. Der andere umrundet den Pfaffenberg kann vom Wanderparkplatz aus angesteuert werden, und ein weiterer bietet hinter dem Pfaffenberg zwischen Rossberg und Sommerkirchhöhe vom Wanderparkplatz Weiherbach aus anzusteuern einen Rundweg an. Hier können Naturliebhaber sich im Winter auch leicht für kleine Abschnitte und Teilstrecken entscheiden. Höhepunkte können ein Besuch der Burgruine Hohenmelchingen oder auch der beschilderten Lauchertquelle sein.

Apropos Schnee

Übrigens: Die älteren Burladinger kennen ihre Stadt noch mit reichlich Schnee in den Wintermonaten. So heißt es in einem Artikel aus dem Schwarzwälder Boten, erschienen am 16. Januar 1981: "Die Alb erstickt fast im Schnee. In der Nacht zum Donnerstag fiel nochmals kräftig Schnee. Dazu kamen starke Schneeverwehungen. Im Hörschwag erhöhte sich die Schneedecke um 20 Zentimeter auf jetzt rund 60 Zentimeter."