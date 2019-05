Windkraft Künftig mehr Windanlagen im Schwarzwald?

Schwarzwald -Könnten im Schwarzwald in Zukunft mehr Windkraftanlagen stehen? Der Windatlas des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg lotet das Potenzial für Anlagen in der Region aus. Der Bericht soll Planungsträger und Projektleitern als Instrument dienen, um geeignete Standorte für Windanlagen zu identifizieren.