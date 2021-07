Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Ein Windrad in Würzbach, da war doch was. Seit Oktober 2017 trägt sich die Münchner Firma Green City AG mit dem Gedanken, ein Windrad in Würzbach zu errichten. Seitdem hörte man selten was von dem Projekt. Alle Beteiligten sind im Moment in Habachtstellung.