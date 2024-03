1 Das Aufstellen von Windrädern im Bömbachtal hat für den Spielberger Ortsvorsteher negative Auswirkungen auf das Naherholungsgebiet. Foto: Thomas Fritsch

Die Stadt Altensteig beteiligt sich am weiteren Ausbau der regenerativen Energie auf dem Gebiet des Regionalverbandes Nordschwarzwald. In Spielberg und Überberg ist bei der Erzeugung von Strom durch Windräder das letzte Wort nicht gesprochen.









In Frage kommen bei der Windenergie 40 Hektar Vorrangflächen in Hornberg, 100 Hektar in Überberg und 63 Hektar in Spielberg, außerdem Parzellen in Wart und entlang der Mülldeponien Walddorf. Die Verwaltung hat das der zuständigen Stelle im Mai 2023 mitgeteilt.