Der Tiroler Schlagerstar und Schauspieler gibt in Rust am 30. April Einblicke in sein Leben – abseits des Rampenlichts.

Hansi Hinterseer erkennen viele. Doch nur wenige kennen den Entertainer, so wie er wirklich ist, abseits vom gut gelaunten Tiroler mit der markanten Frisur und den Fell-Stiefeln.

Am Dienstag, 30. April, findet im Europa-Park eine exklusive Vorstellung statt, so der Freizeitpark in einer Pressemitteilung. Hansi Hinterseer blickt im Film „Willkommen in meinem Leben“ auf sein bewegtes Leben zurück.

Anlässlich seines 70. Geburtstags gewährt die Tiroler Ikone einen offenen Blick auf seine nicht immer leichte Kindheit am Bergbauernhof und erinnert sich an die wichtigsten Stationen seines Lebens, heißt es in der Ankündigung.

Rückblicke auf Höhen und Tiefen

Wie wurde er bereits als Kind zum TV- und Werbe-Star? Wie schaffte es Hinterseer, einer der weltweit bekanntesten Skirennläufer zu werden, später als Sänger Millionen Fans zu begeistern und schließlich auch noch als Schauspieler in Heimatfilmen große Erfolge zu feiern? Der Film gibt laut dem Europa-Park Antworten auf diese Fragen und lässt den Zuschauer an den Höhen und Tiefen des Tirolers teilhaben.

Es ist geplant, dass Hansi Hinterseer vor Ort sein wird und nach der Filmvorführung für Fragen zur Verfügung steht.

Einlass ist um 18.30 Uhr. Die Kinovorstellung startet um 19 Uhr.