Mit der Glocke durch den Wald in Villingen-Schwenningen?

1 Blickt ein Wolf eines Tages auch in den Stadtwald in Villingen-Schwenningen? Foto: © AB Photography – stock.adobe.com

Wolf, Luchs, Bären geistern schon lange durch die deutschen Wälder. Doch wie sieht es im städtischen Forst aus? Sollten wir Spaziergänger am besten nur noch mit einer Glocke in und durch den Wald?











Wohin an den heißen Spätsommernachmittagen? In die tiefen Wälder im Süden, in den Schwarzwald, den Neuhäuslewald? Und wenn, welche Wildtiere könnten den Spaziergängern über den Weg laufen?