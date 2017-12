Wildberg Zwei Sänger haben ein Heimspiel

Erlös des Konzerts geht nach Nordnigeria

Eine außergewöhnliche Note verlieh dem Auftritt die Beteiligung dreier Gitarristen: Elvira Zimmermann, Lehrerin an der Calwer Musikschule, und ihre beiden Schüler Simon Jörg und Johan Stegmüller. Als Trio spielte die kleine Kombo ein traditionelles brasilianisches Stück. Stegmüller präsentierte solo außerdem einen leidenschaftlichen Tango, Jörg einen Walzer.

"Für das Wetter war das Konzert gut besucht", befand Christa Erath. Unabhängig von ihrer Zahl schienen die Zuhörer jedenfalls begeistert von der musikalischen Darbietung, klatschten und pfiffen nach den jeweiligen Auftritten und genossen ansonsten die gemütliche Adventsstimmung in der Kirche.

Mit zu dem Konzept, das laut Erath seit vielen Jahren so umgesetzt wird, gehört der gute Zweck des Auftritts. Der Erlös gehe immer an Organisationen aus der jeweiligen Gemeinde, in der die Sänger auftreten.

So kommt das eingenommene Geld dieses Konzerts zum Großteil den YMCA in Nordnigeria zugute. Diese entsprächen den hier bekannten CVJMs, wie Pfarrer Jürgen Bobzin erklärte.

Zwischen den YMCAs und dem Evangelischen Jugendwerk in Württemberg bestehe seit 50 Jahren eine Partnerschaft. Bobzin war selbst 2016 in Nigeria, wo viele Menschen keinen Zugang zu Bildung hätten, wie er erzählt. Die Organisationen vor Ort würden auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen, daran etwas zu ändern. "Das ist wirklich ›Empowering People‹, was die dort machen", berichtete Pfarrer Jürgen Bobzin.