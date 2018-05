Wildberg Zu Besuch bei den Achal Tekkiner in Turkmenistans Hauptstadt

Wildberg-Gütlingen. In Gültlingen grast rund um den Hof von Birgit und Edwin Bäuerle seit vielen Jahren das Wappentier von Turkmenistan auf den Weiden: der Achal Tekkiner. Vor knapp zwei Wochen bekam Birgit Bäuerle die Gelegenheit, die Tiere in ihrem Ursprungsland zu erleben. Konsul Orazmukhammet Annabayev lud sie ein, mit Züchtern aus der ganzen Welt das Turkmenische Rennpferd Festival in der Hauptstadt Agabat zu feiern.