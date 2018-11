Wildberg Strahlend nehmen Schüler Urkunden entgegen

"Zu Fuß zur Schule" sang ein großer Chor von Erstklässlern der Grundschule Sulz/Gültlingen auf der Bühne. Begeistert stimmten die Jungen und Mädchen Strophe um Strophe an und erzählten so von der gleichnamigen Aktion, die an ihrer Grundschule lief. Bei "Zu Fuß zur Schule" erfasste die Schule eine Woche lang die zu Fuß zurückgelegten Kilometer auf dem Schulweg der Kleinen.

Im vergangenen Jahr verdienten sich die Kinder damit sogar einen Preis, erinnerte Rektorin Heike Müller. Von dem Preisgeld habe die Schule Bewegungsmaterialien angeschafft. Der Hintergrund der Aktion ist nach wie vor aktuell. Die Kinder sollen bevorzugt auf ihren Beinen oder mit dem Bus und von der Haltestelle aus dann zu Fuß zur Schule kommen. Nur dann, so Müller, fielen die Elterntaxis weg, "die größte Gefahr für alle".

Die Jungen und Mädchen der Grundschule Wildberg/Effringen erfreuten die Besucher ebenfalls mit einem musikalischen Beitrag. Gekleidet in gelbe Warnwesten sangen sie aus vollen Kehlen, ehe die Erstklässler ihre Zertifikate für die Teilnahme an den Verkehrstagen zu Gesicht bekamen.

Janice Sienkewicz vom Bildungszentrum beteiligte sich mit zwei Klavierstücken am Rahmenprogramm der Abschlussveranstaltung. Antje Schühle, Konrektorin der Grundschule Wildberg/Effringen, hatte alle Anwesenden begrüßt.

Claudia Hein-Lutz hob die Bedeutung der Busbegleiterausbildung für die Kinder selbst hervor: Kommunikationstraining, Konfliktmanagement, Schulung der Sozialkompetenz und soziales Engagement seien nur einige der Schlagwörter, die damit in Zusammenhang stehen. Die Aufgabe sei nicht einfach, so die Projektleiterin, "aber ich weiß, dass Ihr das meistern werdet". Die Schule werde den Busbegleitern dabei den Rücken stärken.

"Da geht einem buchstäblich das Herz auf", schwärmte Bürgermeisterstellvertreter Dieter Dannenmann ob des vielen Gelernten. Er stellte besonders in den Vordergrund, dass die Jugendlichen sich ehrenamtlich als Busbegleiter engagieren. "Ich finde es richtig toll, was ihr macht", so Dannenmann.

"Macht weiter so, das ist eine gute Sache", fand auch Bürgermeister Ulrich Bünger. Die Kinder könnten zurecht stolz auf sich sein.